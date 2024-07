Brindisi, altri 6 punti di penalizzazione in classifica

Ennesima penalizzazione per il Brindisi. Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha inflitto altri 6 punti di penalità al club per il mancato pagamento di stipendi e contributi relativi alla scorsa stagione di Serie C. Inoltre, al club è stata inflitta un’ammenda di 4.000 euro e 8 mesi di inibizione a Mariachiara Rispoli. Sommando tutte le penalizzazioni subite fino a questo momento, il prossimo campionato di Serie D comincerà decisamente in salita per il Brindisi, che partirà con un -12 in classifica. Non è da escludere, comunque, un ricorso da parte della nuova proprietà del club biancazzurro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts