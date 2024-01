Brindisi, 18enne si allontana da casa: vista l’ultima volta a Lecce

BRINDISI – Non ha neppure 19 anni Martina Gargiullo, giovane brindisina del quartiere Sant’Elia di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di domenica. Da quando, cioè, la diciannovenne si è allontanata da Brindisi per raggiungere in treno Lecce, dove è stata avvistata l’ultima volta intorno alle 20.30, nei pressi dell’Hotel Tiziano. Il cellulare della ragazza è stato ritrovato in un cestino, in strada, vicino alla stazione. A lanciare l’appello sui social, rivolto a chiunque avesse notizie utili, è stato Stefano, il padre di Martina.

“Per favore, qualsiasi notizia chiamateci: 3666240623”, ha scritto l’uomo, che ha denunciato l’allontanamento alle forze dell’ordine. L’invito è stato rilanciato anche dall’assoziazione Penelope che invita chiunque dovesse avere informazioni a contattare le forze dell’ordine o la stessa associazione al numero 3299725717.

Martina, alta 151 centimetri e di corporatura esile, ha capelli e occhi castani. È riconoscibile da un neo sulla punta del naso. Quando è uscita da casa indossava un paio di stivali neri jeans, con un piumino nero corto.

