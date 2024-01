Casarano, l’autopsia conferma la morte per suicidio di Roberta Bertacchi

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì l’autopsia sul corpo di Roberta Bertacchi, la ventiseienne trovata senza vita nella sua abitazione a Casarano, con una sciarpa legata al collo.

In seguito all’autopsia, che ha avuto una durata di circa tre ore, non sono stati riscontrati ulteriori segni di violenza sul corpo della ventiseienne, se non solo quelli che sembrerebbero ricondurre il decesso della giovane all’impiccagione.

