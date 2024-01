Casarano, 52enne muore folgorato nel bagno della sua abitazione

Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa.

L’episodio si è verificato a Casarano, nell’abitazione in cui il 52enne viveva da solo, in via Quinto Ennio.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno.

Il 52enne, che era atteso per un appuntamento dal fratello, era stato più volte contattato telefonicamente e, viste le mancate risposte, è stato raggiunto nella sua abitazione, dove è stata fatta l’amara scoperta.

Sul posto, sono immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Oltre a loro, anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

