Boxe, la Stella d’Oro illumina la Quero-Chiloiro Taranto

Un riconoscimento prestigioso per la Quero-Chiloiro di Taranto, società simbolo del pugilato italiano, che il 25 novembre ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo durante il Gran Galà dello Sport, svoltosi a Bari presso l’auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza.

A consegnare il massimo riconoscimento sportivo al presidente Maria Lecci, accompagnata dal figlio Cataldo Quero, è stato Giovanni Malagò, presidente del CONI nazionale, che ha elogiato la società per i suoi 54 anni di attività al servizio dello sport e della comunità. Presenti anche Angelo Giliberto, presidente regionale CONI, e Domenico Accettura, vicepresidente nazionale vicario Ansmes, che hanno premiato dirigenti, atleti e società sportive con 36 Stelle al Merito, 7 Palme e 38 Medaglie al Valore.

Fondata dal maestro Vincenzo Quero, la Quero-Chiloiro ha scritto pagine indimenticabili della boxe italiana, formando campioni italiani, europei e mondiali, oltre ad atleti che hanno vestito la maglia azzurra. Ma il valore della società va oltre i titoli: attraverso il pugilato, ha promosso uno stile di vita sano, valori di rispetto e passione per la noble art, diventando un punto di riferimento per Taranto e per l’intero territorio pugliese.

“La Stella d’Oro rappresenta un traguardo eccezionale, frutto di sacrifici e dedizione, un esempio di volontariato che valorizza lo sport come strumento di crescita sociale e culturale”, ha dichiarato Malagò, rendendo omaggio a una realtà che da oltre mezzo secolo brilla nel panorama sportivo nazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author