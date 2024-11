Tizzano eletto presidente: Taranto al centro del rilancio del canottaggio

Davide Tizzano è stato eletto domenica scorsa presidente della Federazione Italiana Canottaggio. L’Assemblea dei dirigenti, tecnici e atleti italiani lo ha premiato con 140 voti, superando di 12 preferenze il Presidente uscente Giuseppe Abbagnale.

Un importante riconoscimento per Tizzano, già alla guida dal 2021 del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, che si prepara ora a guidare la Federazione per i prossimi quattro anni.

Tra le prime decisioni del nuovo Consiglio Federale, riunitosi per la prima volta dopo l’elezione, spicca la scelta di Taranto, sede dei XX Giochi del Mediterraneo, per ospitare la prossima riunione del 13 dicembre, nella quale verranno prese le prime decisioni strategiche del nuovo direttivo.

“Faccio i miei migliori auguri al Presidente Tizzano per l’impegno e le sfide che lo attendono – ha dichiarato Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 –. Sono certo che con la sua determinazione e professionalità saprà raggiungere importanti traguardi, come già sta accadendo per il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo”.

Tizzano ha ringraziato Ferrarese, sottolineando il significato della scelta di Taranto: “La mia squadra ha ricevuto un forte mandato per il cambiamento del canottaggio italiano. Ho ritenuto significativo organizzare il primo Consiglio Federale in una città che sta rinnovando i suoi impianti grazie ai Giochi del Mediterraneo”.

