Barletta, testa al match contro l’Acquaviva

BARLETTA – Testa all’Acquaviva per la capolista dell’Eccellenza. Il Barletta ospiterà i baresi domenica alle 18 al Puttilli per la terzultima di andata, con l’obiettivo di mantenere a distanza di sicurezza la Polimnia, seconda a 12 punti dalla vetta. Si riparte dalla prestazione di domenica in casa del Brilla Campi, lo 0-0 non preoccupa una squadra che finora ha mantenuto un ruolino pressoché impeccabile. Acquaviva a 25 punti e in piena lotta per un piazzamento playoff. Avversario da non sottovalutare per i biancorossi, che avranno ancora Nicola De Santis in panchina prima del rientro di Pasquale De Candia. Vito Lavopa, ospite nell’ultima puntata di 1503, traccia la strada verso la sfida di domenica.

