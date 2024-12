Botti illegali, Polizia: lente puntata su Japigia e Libertà

BARI – È questo il consiglio principale degli artificieri della Questura di Bari che in queste ore che precedono capodanno hanno intensificato i controlli non solo nel capoluogo pugliese ma anche in tutta la città metropolitana controllando le zone più calde come Molfetta, città nota alle cronache per la guerriglia urbana dello scorso primo gennaio, e Gravina con un maxisequestro.

Tra le aree del capoluogo più sotto la lente degli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sicuramente i quartieri Libertà e Japigia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author