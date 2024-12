Bari, incendio in ex campo rom di San Giorgio

BARI – Incendio questa mattina intono alle 8,30 alla periferia del capoluogo pugliese, sul lungomare sud, in un terreno abbandonato adibito tempo addietro a campo rom non autorizzato, in zona San Giorgio. Qui tre palazzine erano utilizzate da senza fissa dimora per trascorrere la notte. Le fiamme hanno coinvolto cataste di materiale abbandonato e rifiuti di vario genere. Nelle vicinanze degli edifici i vigili del fuoco di bari hanno trovato bombole di gas Gpl probabilmente usate per cucinare che sono state messe in sicurezza dal Nucleo Travasi. La zona è molto vicina alla rete ferroviaria, pertanto è stato necessario un intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco. Due le squadre sul posto con altrettanti automezzi. Non si registrano danni a persone

