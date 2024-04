Borraccino, ‘Non sono indagato e ho sempre denunciato’

“Vengo menzionato sui fatti che riguardano Alfonso Pisicchio e si evince ben chiaramente che NON sono indagato”, scrive in una nota Cosimo Borraccino, esponente del PD e consigliere di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

”La sola indicazione del mio nome mi spinge a sottolineare che, dal 2004 a oggi, nei lunghi anni di presenza nelle istituzioni regionali e provinciali mai ho tratto vantaggio dai miei ruoli istituzionali, anzi appena ho avuto segnalazioni che qualcosa non andava nel pieno rispetto dei crismi di legge, non ho esitato a denunciare all’autorità giudiziaria fatti e persone, costituendomi anche parte civile, come avvenuto, solo per citare l’ultimo caso, alcuni mesi fa per una vicenda di promessa di posto lavoro, a mia insaputa, ma utilizzando il mio nome”.

”Agisco, con la mia passione politica rifuggendo commistioni e relazioni potenzialmente borderline, perseguendo risultati politici e amministrativi nell’ovvio più rigoroso rispetto della legalità”, conclude Borraccino.

