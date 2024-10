Boom truffe da falso trading online: come difendersi

Il falso trading online, una truffa informatica in crescita che sfrutta la compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, sta fruttando profitti illeciti per milioni di euro e rappresenta la frode più redditizia nel panorama del crimine informatico, attirando l’interesse della criminalità organizzata.

Nel 2023, la Polizia Postale ha registrato oltre 3.400 denunce per truffe legate a falsi investimenti, segnando un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, con un ammontare complessivo di oltre 111 milioni di euro sottratti alle vittime. Le offerte ingannevoli vengono promosse online utilizzando messaggi ad hoc, che sfruttano illecitamente loghi e marchi di aziende prestigiose per conquistare la fiducia degli utenti.

I truffatori, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, realizzano video in cui personalità influenti sembrano promuovere le false proposte, imitando voce e aspetto con estrema precisione. Le vittime vengono adescate su vari canali, tra cui social network e siti di incontri, e indotte a condividere informazioni sensibili e a investire piccole somme iniziali, per poi essere persuase a versare altro denaro sotto l’illusione di guadagni rapidi. La fase finale della truffa consiste nella richiesta di “costi di sblocco” per recuperare i fondi, che in realtà non saranno mai restituiti.

Prevenire per contrastare queste frodi, ecco alcune regole fondamentali:

• Diffida di promesse di guadagni fuori mercato.

• Non condividere dati personali con presunti broker.

• Verifica la legittimità di chi propone investimenti, consultando i siti della Consob e della Banca d’Italia.

• Utilizza piattaforme ufficiali ed evita di cliccare su pubblicità sospette.

• Non pagare somme aggiuntive per sbloccare fondi.

Chiunque sia vittima di questa truffa deve denunciare subito, poiché la tempestività è cruciale per individuare i responsabili e tentare di recuperare il denaro. Per segnalazioni, contatta la Polizia Postale tramite il sito http://www.commissariatodips.it/.

Fortunato Cerlino, testimonial della Polizia Postale, invita a restare vigili e a non cadere nelle trappole del falso trading online.

