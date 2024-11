Blitz a Salerno: il Bari tiene il doppio vantaggio e si porta in zona playoff

Questa volta il Bari c’è: mantiene il doppio vantaggio, batte 2-0 la Salernitana e si porta in zona playoff prima della sosta per le nazionali. Il terzo gol in campionato di Lasagna e Novakovich porta i biancorossi a quota 17, al sesto posto con gli stessi punti di Palermo, Brescia e Juve Stabia.

Longo propone Simic in difesa come centrale al posto dell’acciaccato Vicari e Sibilli dietro le due punte Lasagna e Novakovich, Martusciello risponde con Soriano e Verde dietro Wlodarczyk.

Al 21’ i padroni di casa si fanno pericolosi: Ferrari in verticale serve Wlodarczyk: la conclusione dell’attaccante polacco viene murata da Dorval. Poco dopo il Bari risponde: pallone all’indietro di Novakovich per Sibilli che manca lo specchio con una conclusione da posizione favorevole. Passa il Bari poco prima della mezz’ora: Dorval cambia gioco da sinistra: Oliveri la mette in mezzo e trova la deviazione vincente di Lasagna, tenuto in gioco da Stojanovic rimasto a terra in area di rigore. Radunovic è super un minuto più tardi: resta in piedi e neutralizza il pallonetto di Verde a tu per tu. Non passano neanche 10 minuti che il Bari raddoppia: verticalizzazione di Sibilli per Dorval, traversone del francese che trova Novakovich alla deviazione di testa vincente sotto misura. Ancora Radunovic decisivo nei minuti finali: cross di Soriano e colpo di testa di Wlodarczyk che il portiere del Bari tiene in due tempi. Tra il primo e il secondo tempo Martusciello prova a cambiare la partita con Bronn e Ghiglione per Amatucci e Stojanovic e con la sua squadra schierata con il 3-4-2-1. La Salernitana tiene il pallino del gioco ma crea la prima occasione alla mezz’ora con Braaf: bravo Radunovic a rispondere in tuffo.

Finisce così, con un Bari che finalmente si è dimostrato cinico e organizzato e che può utilizzare la sosta per migliorare ulteriormente.

13a g. Serie BKT: Salernitana-Bari 0-2

Marcatori: 29’pt Lasagna (B), 36’pt Novakovich (B)

Salernitana (4-3-3): Fiorillo, Ruggeri, Njoh, Wlodarczyk (19’st Nwankwo Simi), Soriano (19’st Braaf), Maggiore (12’pt Hrustic), Stojanovic (1’st Ghiglione), Verde, Ferrari, Tello, Amatucci (1’st Bronn)

A disp.: Corriere, Salvati, Gentile, Velthuis, Kallon, Dalmonte, Sfait

All. Martuscello

Bari (3-4-1-2): Radunovic, Pucino , Simic, Mantovani, Oliveri, Benali (41’st Saco), Maita (c), Dorval (10’st Favasuli), Sibilli (10’st Lella), Lasagna (24’st Sgarbi), Novakovich (41’st Favilli)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Vicari, Obaretin

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Livio Marinelli (Tivoli); assistenti: Sig. Marcello Rossi (Biella) e Sig. Simone Biffi (Treviglio). Quarto Ufficiale: Sig. Giuseppe Mucera (Palermo). VAR: Daniele Minelli (Varese), AVAR: Marco Serra (Torino)

Ammoniti: Stojanovic (S), Benali (B), Ghiglione (S), Mantovani (B), Favilli (B)

Espulsi:

Angoli: 9-2

Rec.: 3’pt; 6’st

Note: bello spettacolo nell’intervallo con le due tifoserie che si sono scambiate cimelli e cori a suggellare un gemellaggio che dura da oltre 40 anni; prima del via spazio all’iniziativa #ioleggoperchè (QUI per saperne di più)

Stadio ‘Arechi’, Salerno; cielo sereno, 20°C, terreno in buone condizioni; 18.740 spettatori (4.563 abbonati, 2.000 tifosi ospiti, esaurita disponibilità per settore dedicato)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author