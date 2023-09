Bitonto: Palazzo si ripresenta, ‘Non sono mai andato via’

(Di Anthony Carrano) A poche ore dal suo ritorno a Bitonto, Loris Palazzo, 32 anni, affida ai canali social del club le sue prime dichiarazioni: “Si può dire che non sono mai andato via. Questa avventura inizia nuovamente con la stessa umiltà della scorsa stagione. Cercheremo di riprendere il cammino dopo l’incidente di percorso di domenica scorsa (sconfitta contro il Martina, ndr), tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. Qualsiasi risultato deve essere raggiungibile, quest’anno più che mai abbiamo bisogno di tutti, solo così sarà possibile tagliare il traguardo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp