Barletta verso il Gallipoli, salutano Camara e Ponzo

BARLETTA – Quattro giorni al ritorno in campo del Barletta, che domenica affronterà il Gallipoli al Puttilli per provare a bissare il successo della seconda giornata contro il Santa Maria Cilento. Biancorossi in campo anche mercoledì agli ordini di Ciro Ginestra (foto Sergio Porcelli), che comincia a studiare i salentini e a riflettere sullo scacchiere da utilizzare nel prossimo weekend.

In difesa, le ultime tre maglie da titolare sono andate a Lobosco, De Marino e Rizzo: panchina per Sepe e Lacassia, scelta motivata dallo stesso Ginestra con l’obiettivo di contrastare in modo diverso i cilentani. Attesa per un eventuale rientro di Silvestri, alle prese con problemi alla schiena. In mezzo al campo, potrebbe tornare ad avere una chance dal primo minuto Cafagna, che punta a giocarsela con i senior della mediana.

Davanti, spiccano la buona prova di Ngom e l’ingresso di Matteo Di Piazza, che si è rivelato decisivo ai fini del 2-1 contro il Santa Maria Cilento. Il bergamasco e il siciliano potrebbero partire dall’inizio contro il Gallipoli, con Caputo e Russo pronti a subentrare. Le scelte del mister biancorosso, però, sono ancora in fase di studio.

Nel frattempo, due giocatori in uscita dal mercato: Yakuba Camara va al Polimnia in Eccellenza, mentre si chiude il caso-Ponzo. Il centrocampista argentino va alla neonata Fenice Amaranto, nata dalle ceneri della Reggina. Giocherà nel girone I di Serie D.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp