Bitonto: Orlino ad Antenna Sud, ‘Campionato molto livellato’

(Di Anthony Carrano) Il Bitonto allenato da Valeriano Loseto continua a lavorare in vista della prossima gara in trasferta in quel di Fasano. Intervenuto nella trasmissione “Lunedi Puglia” di Antenna Sud, il presidente neroverde Antonello Orlino parla ad ampio raggio dell’inizio della nuova stagione agonistica.

CARATURA DEL CAMPIONATO: “Difficile trovare una squadra non attrezzata in questo girone. Noi abbiamo affrontato Angri, Martina e Santa Maria Cilento, tutte costruite bene e che daranno filo da torcere nel corso del campionato. Credo che molti valori non siano ancora venuti a galla, qualche allenatore probabilmente non ha ancora inquadrato bene la situazione, aspetterei fino la decima giornata per poter trarre conclusioni. Il Barletta è una squadra che alla lunga verrà fuori, ha un pubblico strepitoso che da motivazioni molto importanti ai calciatori quando si gioca in casa. Penso che anche il Gallipoli abbia un’ottima squadra. Sarà dura per tutti quest’anno”.

DIFFERENZE CON LA SCORSA STAGIONE: “Completamente diverse, sia per il Bitonto, che ha avuto un avvio di campionato positivo rispetto a quello scorso. Trovo questo campionato più equilibrato verso l’alto, ci squadre attrezzate dopo un mercato importante, il passato torneo era più livellato nella zona salvezza”.

OBIETTIVI: “Diciamo che dobbiamo mantenere l’asticella (ride ndr). Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci siamo salvati senza patemi, speriamo di ripeterci, il nostro obiettivo deve essere quello. È importante mantenere i piedi per terra quando vinciamo, come successo la prima giornata ad Angri, ma allo stesso tempo non ci dobbiamo abbattere quando perdiamo in casa, come con il Martina. Sono partite tutte difficili ed equilibrate, gli episodi spesso possono fare la differenza”.



SQUALIFICA LOSETO: “Ormai conosciamo il carattere del mister, l’ho invitato alla calma soprattutto per la sua salute, non è più giovanissimo (ride ndr). Diciamo che è caduto nella provocazione di qualche giocatore, non va bene lo stesso, il mio non vuole essere un rimprovero. Gli ho che me lo sarei aspettato alla 20a giornata, non alla seconda”.

LORIS PALAZZO: “Atleticamente si sta rimettendo perché tra Brindisi e Bitonto ha avuto tre settimane di stop. Adesso è in gruppo, a breve sarà in forma. A luglio mi ha avvisato della trattativa con il Brindisi e che aveva voglia di provare a chiudere la carriera tra i professionisti, noi a inizio estate avevamo altri pensieri, inevitabilmente non mi sono preso la responsabilità di dire a un calciatore del suo calibro e con la sua esperienza, di non andare in Lega Pro e aspettare che avessimo risolto i nostri problemi. Abbiamo rispettato la sua scelta e da atleta, il resto è storia recente”.

LAVORI ALLO STADIO: “Procedono velocemente. Siamo in stretto contatto con chi dirige i lavori. Purtroppo non sappiamo se con l’inizio della stagione delle piogge ci saranno dei rallentamenti, spero di no perché per noi giocare a Bitetto significa disputare ogni domenica una partita fuori casa. Però era un passaggio inevitabile, per fortuna è avvenuto perché sarebbe stato peggio attendere l’inizio dei lavori per anni. Mi auguro di poter usufruire del nostro stadio per tutto il girone di ritorno”.

PROSSIMA GARA: “Con il Fasano sarà una partita dura. Speriamo di portare a casa qualche punto”.

