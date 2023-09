Serie C/C: giudice sportivo, ammende per tre club

Le decisioni del giudice sportivo in relazione alle gare della 5a Giornata, giocate domenica 24 settembre.

AMMENDE SOCIETÀ

1.000 euro all’AVELLINO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. intonato, al 23° minuto del primo tempo, per circa un minuto, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. proferito per due volte epiteti offensivi durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

1.000 euro al POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità intrinseca della condotta posta in essere, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

200 euro alla CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con sei scritte con pennarello su porte, finestre e sanitari). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

