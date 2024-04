Bitonto, Loseto non basta: la retrocessione in Eccellenza è a un passo

Adesso continuare a sperare è davvero complicato. Il Bitonto è a un passo dal baratro, dalla dolorosissima ma ormai abbastanza inevitabile retrocessione diretta in Eccellenza. La sconfitta rimediata domenica contro la Fidelis Andria al Degli Ulivi al termine di una partita giocata più che discretamente e interpretata con lo spirito giusto può rappresentare il definitivo punto di non ritorno: per come maturata, all’ultimo secondo a causa di una zampata da attaccante navigato di Donida, perché è di fatto la quarta consecutiva dopo quelle ben più nette contro Gelbison, Rotonda e Nardò e per gli effetti che essa produce in una classifica che ora, a quattro giornate dal termine, parla di penultimo posto in solitaria con cinque lunghezze di svantaggio rispetto al tandem di terz’ultime formato dall’Angri e dal Barletta. Solo il Santa Maria Cilento ha fatto peggio dei neroverdi ai quali non è bastato ritrovare il gol con Gianfreda a quasi un mese di distanza dall’ultima volta.

La vittoria manca ormai dal 4 febbraio, dal 2-0 inflitto al Barletta tra le mura amiche, e il calendario di qui alla fine non migliora la situazione: i pugliesi affronteranno Palmese in casa e Gravina in trasferta, prima di chiudere la loro regular season ospitando la Team Altamura capolista e facendo visita al Casarano quinto della classe. Per pensare di agganciare la terz’ultima posizione, l’ultima valida per disputare i playout, se non serve vincerle tutte poco ci manca. Neanche mister Valeriano Loseto, tornato in panchina lo scorso 26 marzo, è riuscito a rimettere in piedi la formazione bitontina, anche se le sensazioni lasciate in consegna dalla prova del Degli Ulivi fanno pensare che se fosse rimasto lui dall’inizio alla fine le cose sarebbero anche potute andare in maniera differente.

