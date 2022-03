BITONTO – Se il gioco diventa reale, noi deponiamo le armi”. E’ il messaggio scritto sulla lavagna dai bambini della scuola primaria ‘Caiati’ di Bitonto (Bari) che, in uno scatolone, hanno lasciato tutti i loro giocattoli a forma di pistole, fucili e spade di plastica. L’attivita’, ha spiegato la maestra, e’ stata voluta e richiesta proprio dai bambini che hanno visto le drammatiche immagini della guerra in Ucraina in televisione. “Mentre spiegavo cos’e’ la fiaba – ha raccontato la maestra Rita all’AGI – uno studente mi ha interrotto dicendo

‘maestra, ma lo sai che e’ scoppiata la guerra? L’uomo sta distruggendo tutto e tanti bambini come noi hanno paura’. Cosi’ abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, perche’ dopo gli anni drammatici della pandemia, la didattica a distanza che li ha costretti a casa rinunciando ai momenti spensierati e di socializzazione scolastica, i piccoli studenti avevano bisogno di fare qualcosa di piu’, compiere un gesto simbolico. Hanno

rinunciato a un giocattolo simbolo di atrocita’: armi che possono diventare vere, con lo scopo di ferire e uccidere”. E mentre tutti sperano nella pace, invocandola nelle piazze, i

piccoli studenti bitontini hanno fatto un primo passo mostrandolo in un video amatoriale su YouTube, accompagnati dalle note di ‘Girotondo’ di Fabrizio De Andre’: “Vogliamo che

sia un messaggio universale, che possa arrivare davvero a tutti – ha concluso l’insegnante -. Non possiamo lasciar perdere la voce dei bambini”