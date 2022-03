BARI – In provincia di Bari 157 medici di base hanno dato la propria disponibilita’ per supportare il sistema di accoglienza e assistenza sanitaria ai profughi in

fuga dall’Ucraina per “le attivita’ di cure primarie e vaccinazione Covid”. E’ quanto scrive in una lettera indirizzata al prefetto, all’assessore regionale alla Sanita’ e al presidente dell’ordine dei Medici dal segretario della Fimmg Bari, Nicola Calabrese. “Fimmg Bari – scrive Calabrese – nel raccogliere il sentimento di grande preoccupazione e partecipazione al dramma dei profughi provenienti dall’Ucraina a seguito del dramma umanitario che si sta consumando in quella regione dell’Europa, ha avviato una raccolta di disponibilita’ tra i medici di medicina generale della nostra Asl per supportare il sistema di accoglienza e assistenza sanitaria ai profughi per le attivita’ di Cure Primarie e vaccinazione Covid.