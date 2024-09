Bitonto-Gallipoli 1-1: a Forbes risponde Perchaud

Un punto a testa e pari tutto sommato giusto. Finisce 1-1 la sfida del Palmiotta di Modugno tra Bitonto e Gallipoli: meglio i neroverdi nel primo tempo – che nel pre partita hanno inoltre ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 95 ex settore giovanile Atalanta Cissè – salentini che si sono invece comportati meglio nella ripresa.

In cronaca. Al 17’ tentativo del Bitonto con De Michele su punizione a giro, a lato di poco. Risponde Benvenga al 21’ per gli ospiti, da schema avviato da Scialpi, tiro alto. Tra il 26’ ed il 28’ tentativi anche da parte di Ripanto e Sene e sempre senza successo. Il vantaggio arriva però al 34’, neroverdi in vantaggio con Forbes: una buona azione corale culmina col diagonale del numero venti che in piena area trafigge Maggi. È 1-0. Al 40’ punizione a giro di Scialpi, palla insidiosa su cui Civita risponde presente.

Nella ripresa i giallorossi danno continuità ad un finale di primo tempo in crescendo e al 50’ arriva il pareggio. A confezionarlo è Perchaud. Benvenga si impone sulla fascia sinistra e se sul primo tiro ospite Civita si oppone, nulla può fare sulla successiva ribattuta del numero nove dei salentini. E’ dunque 1-1. Si scatena poi Scialpi: prima al 58’ con palla successiva per Caputo terminata a lato e poi al 66’ con un missile da fuori area. Civita si distende bene. Nel finale si rivede il Bitonto: al 75’ cross basso dalla sinistra per Amodio, palla alta di poco sulla traversa, al 79’ rasoterra di Urbano a lato davvero di un soffio. Gara combattuta, pari e patta. Entrambe salgono a quota 8 punti in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author