Il Manfredonia supera 1-0 il Fasano e conquista i primi 3 punti, ospiti ko

Il Manfredonia batte 1-0 il Fasano e si aggiudica il derby con la formazione allenata da Iannini. A decidere la sfida, la rete realizzata al 13′ da Porzio, lesto nel raccogliere un cross dalla destra e deviare alle spalle di Lombardo. Sul fronte formazioni Cinque lancia Calemme, Tedesco e Carbonaro nel 4-3-3 dei sipontini. Iannini ripropone interamente l’undici che ha strappato un pareggio alla Fidelis Andria domenica scorsa: Vasil, Murgia e Losavio agiscono a supporto di Bolzicco nel 4-2-3-1 dei biamcazzurri. In cronaca. Al 26’ cross di Carbonaro per Tedesco, ma l’ex attaccante del Martina spedisce altro sopra la traversa. I tentativi di rimonta fasanese più concreti giungono al 34′, quando Bolzicco da ottima posizione non riesce a deviare in rete l’assist di Losavio. È proprio Losavio a mettersi in mostra al 38’: scappa sulla fascia sinistra, offre la sfera al centro ma non trova nessun compagno pronto a ribadire verso la porta avversaria. Al tramonto della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un corner Ganci deve fare i conti con i riflessi di Sapri da posizione ravvicinata. Nella ripresa doppia chance per il raddoppio dei sipontini, entrambi con Tedesco protagonista, ma l’attaccante non trova la porta spedendo alla destra di Lombardo. Al 24’ ci prova il Fasano: prima Pussetto calcia a giro sul secondo palo, poi Ballatore di testa non tenta di impensierire Sapri ma l’estremo difensore di casa non si lascia superare. L’ultimo sussulto dei fasanesi giunge all’ 87′ , quando Orlando sfiora la traversa, non attribuendo la giusta mira alla sfera. Finisce così, Il Manfredonia sale a quota 3, ponendosi alle spalle le due sconfitte tra campionato e coppa, mentre il Fasano conta un punto nelle prime due uscite di campionato. Domenica prossima il Fasano ospita il Gravina, sipontini di scena ad Angri.

Tabellino

Manfredonia Fasano 1-0 (1-0 p.t.)

Rete: 13’pt Porzio.

Manfredonia: Sapri; Cappellari (37’st Castaldi), Forte, Konate, Sepe; Amabile (37’st Spina), Giacobbe; Carbonaro (42’st Bonicelli), Porzio (28’st Venanzio), Calemme; Tedesco (28’st Coppola). All.: Franco Cinque (a disp.: Vlasceanu, Bayo, Fischetti, Prencipe).

Fasano: Lombardo; Mauriello (34’st Lupoli), Onraita, Orlando, Ballatore; Penza (45’st Balde), Ganci (17’st Signorile); Vasil, Murgia, Losavio; Bolzicco (23’st Pussetto). All.: Gaetano Iannini (a disp.: Iurino, Urquiza, Santoro, Kola, Clemente).

Arbitro: sig. Matteo Cavacini di Lanciano (assistenti sig.ri Domenico Lombardi e Mirco Monaco, entrambi di Chieti).

Ammoniti: Cappellari, Amabile, Calemme, Spina Konatè (M), Bolzicco, Pussetto (F)

Note: circa 2000 spettatori di cui oltre un centinaio ospiti. Recuperi: 2’ pt 6’st. Angoli 6-1 per il Fasano. Giornata fresca e nuvolosa, terreno sintetico in ottime condizioni.

