Bitetto, da asilo fatiscente a centro per anziani e disabili

BITETTO – È rimasta chiusa per oltre 40 anni ma ora riprende vita accogliendo 40 persone con disabilità e 60 anziani residenti nella cittadina dell’hinterland e zone limitrofe. Il comune di Bitetto ha il suo nuovo centro polivalente. L’immobile che accoglierà questo progetto di inclusione sociale, è lo storico ex asilo infantile, che torna a vivere grazie all’Amministrazione ed alla cooperativa sociale Nuova Luce di Taranto, che si occuperà di gestire la struttura ed i suoi ospiti. Nell’edificio di via Marconi che per decenni è stato abbandonato a sé stesso, verranno svolte attività volte all’emancipazione, alla socializzazione, attività ricreative e culturali come laboratori di giardinaggio e musicoterapia

