Monopoli, l’Associazione Colucci porta la pasqua nella Rsa

MONOPOLI – Essere vicini, con il cuore, a chi si trova in una situazione di disagio. È l’obiettivo dei volontari dell’associazione “Lilly Colucci” di Monopoli che in due distinte occasioni, guidati dal presidente onorario, il barone Vitantonio Colucci, hanno consegnato uova di Pasqua a tutti gli ospiti della Residenza per Anziani “Regina Pacis” della città del sud barese. Un momento di aggregazione e di festa, che ha regalato una mattinata di divertimento, accompagnata dalla musica, ai nonni del centro monopolitano. Nelle scorse ore, invece, nella sede dell’associazione, sono stati distribuiti pacchi contenenti generi alimentari destinati alle famiglie che si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica.

