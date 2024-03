Bari, sparatoria a Carbonara: due feriti

BARI – Sparatoria questa mattina intorno alle 6, in piazza Umberto a Carbonara. Due i presunti protagonisti della vicenda che avrebbero fatto ricorso alle cure mediche del vicino nosocomio. La Squadra mobile del capoluogo pugliese in queste ore starebbe visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto alle prime luci dell’alba.

