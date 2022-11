Condividi su...

Fitto il calendario di appuntamenti proposto a novembre dalle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Giovedì 17 Giancarlo Visitilli presenta Una Storia sbagliata, LiberAria Edizioni, accompagnato da Erica Mou, in collaborazione con il Comune di Bisceglie; martedì 22 Felice di Lernia presenta Tieniti forte, lettere ad un figlio che parte, bordeaux edizioni, in un dialogo con Rosalba D’addato, Matteo Losapio, Antonella de Silvio e le letture a cura di Agostino Riola, in collaborazione con Anpi, Pax Christi e associazione 21; venerdì 25 Mario Calabresi presenta Una volta Sola, Mondadori, accompagnato Da Giorgia Antonelli; domenica 27 Mario Avagliano presenta il dissenso al fascismo, il Mulino, presenta Rosalba D’addato, dialoga con l’autore Michele Lucivero, interviene Biagio Lorusso e apre l’incontro Francesco Boccia, in collaborazione con Anpi e infine lunedì 28 Annalisa Monfreda presenta Ho scritto questo libro invece di divorziare, Feltrinelli, in collaborazione con il comune di Bisceglie (tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per informazioni per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).