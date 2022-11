Condividi su...

BARLETTA – Un osservatorio permanente per contrastare la crisi socio-economica che sta colpendo la BAT. Incontro in Prefettura tra i vertici istituzionali e le associazioni di categoria per programmare la nascita di uno sportello dedicato al rilancio del territorio. Nell’ultimo report di Bankitalia, la sesta provincia pugliese è al primo posto per impatto della malavita sul tessuto sociale e finanziario.