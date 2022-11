Condividi su...

Nonostante i quasi seicento ambulanti del mercato settimanale del lunedì di Andria abbiano regolarmente pagato per gli anni passati quanto richiesto dal comune per l’occupazione dei posteggi, peraltro senza mai contestare nulla e addirittura certificando la regolarità contributiva nel caso di rilascio di nuove concessioni per dislocazione delle postazioni di vendita in altra area, da Palazzo San Francesco calcano la mano: ed ecco che il signor Leonardo, da decenni assegnatario di posteggio in quel mercato, dimostra di aver versato ben 190 euro per l’anno 2017, ma per lo stesso anno viene oggi viene richiesto un pagamento di ulteriori 211 euro per un totale di 401 euro per qualche decina di mercati l’anno.

Un salasso pazzesco se si pensa che in comuni vicini il versamento annuo per la stessa tipologia è di gran lunga inferiore ai 200 euro, tassa rifiuti compresa. Una richiesta di integrazioni per gli anni pregressi che non va giù alla categoria che ha proclamato lo stato di agitazione e si prepara alla mobilitazione generale contro questo provvedimento vessatorio e ingiusto, oltre che ingiustificato. Una situazione di altissima tensione sociale se si pensa che a giorni arriveranno non solo le richieste di pagamento degli altri anni del quinquennio, ma anche quelli del Canone Unico Patrimoniale Mercatale per l’anno 2022. Sarà un vero salasso, al punto che il comune ancora non si decide a inviare le cartelle forse perché non ha neppure il coraggio di comunicare la somma da pagare, tanto elevata fino a superare i settecento euro l’anno.

Una follia che da FIVAP Unionecommercio giudicano essere contraria a tutte le intese raggiunte anche con l’ex Commissario Straordinario e con questa stessa amministrazione che ha giocato davvero sporco. Infatti, mentre nella Sala Giunta si svolgeva la riunione con le Associazioni di Categoria per decidere il da farsi, dall’altra stanza partivano le richieste di pagamento per gli anni passati. La denuncia arriva con una nota della Segreteria FIVAP – UNIONECOMMERCIO di Andria.