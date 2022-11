Condividi su...

A seguito delle numerose segnalazioni dei giorni scorsi, che denunciavano la presenza di alcuni “giovani indisciplinati”, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barletta, unitamente al personale di Polizia di Stato e Polizia Locale, hanno svolto approfonditi controlli sia nelle vie del centro storico di Barletta che in quelle della zona 167, allo scopo di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente.

Sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, in particolare via Vitrani, via Generale Vaccaro, via Milite Ignoto, nonché, nella zona 167, parco dell’Umanità, via Paolo Ricci, Largo Primavera e via della Belle Arti. Durante i controlli sono stati identificati 20 tra giovani e giovanissimi. Le operazioni verranno ripetute nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare soprattutto i fenomeni di microcriminalità.