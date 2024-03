Bisceglie, scuole in marcia contro le mafie nel ricordo di Sergio Cosmai

BISCEGLIE – Le scuole in marcia contro le mafie, nel ricordo di Sergio Cosmai a 39 anni dal suo assassinio. Biscegliese e direttore del carcere di Cosenza, si oppose alle logiche ‘ndranghetiste esistenti nel penitenziario, cadendo in un agguato nel territorio calabrese di Rende il 13 marzo 1985. Momento di commozione a Bisceglie, in piazza Vittorio Emanuele, alla presenza di autorità e familiari.

Il ricordo di Tiziana Palazzo, professoressa e vedova di Sergio Cosmai, nel legame stretto mercoledì mattina con gli studenti degli istituti scolastici cittadini. Presente anche Pinuccio Fazio, papà di Michele, assassinato da un proiettile vagante a Bari vecchia il 12 luglio 2001. Il legame con Bisceglie resta forte e l’appello va ai più giovani.

