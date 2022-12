Condividi su...

BISCEGLIE – Partirà mercoledì 7 dicembre la stagione di prosa al Teatro Politeama di Bisceglie. Presentato venerdì mattina il programma delle rappresentazioni che andranno in scena dalla prossima settimana. Ad organizzare gli eventi, l’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Transbalcanica sarà il primo spettacolo in calendario e andrà in scena in occasione della cerimonia di illuminazione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II. Lo show sarà itinerante per mescolarsi con gli angoli più suggestivi di Bisceglie e rendere ancor più scenografica la cerimonia natalizia. La stagione teatrale si prolungherà poi fino al 29 aprile: tra i nomi più attesi Federico Buffa a febbraio e Veronica Pivetti a marzo.