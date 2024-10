Trani, nel Quartiere Stadio è polemica per la chiusura del parcheggio sotto il ponte della ss 16

L’area sottostante il ponte della strada statale 16, interdetta per motivi di sicurezza dall’Anas ormai da diversi mesi, continua ad alimentare il dibattito politico in città e soprattutto nel Quartiere Stadio. Ad intervenire sulla vicenda associazioni e residenti. Il movimento Articolo 97 ha evidenziato la necessità di riaprire l’area come viene fatto in diverse occasioni, in concomitanza con eventi pubblici e manifestazioni religiose. Promossa anche una petizione con circa 150 firme da parte dei residenti nella zona, chiedendo al Comune di trovare una soluzione condivisa per la riapertura del parcheggio.

