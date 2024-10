Canosa, spaccio in villa: avviso orale e Dacur per un 53enne

CANOSA – Il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha emesso, nei confronti di un 53enne canosino, pluripregiudicato, arrestato nei giorni scorsi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona centrale di Canosa di Puglia, un provvedimento di divieto di accesso nell’area urbana della Villa Comunale.

Il provvedimento notificato prevede, oltre al divieto di accesso, della durata di un anno, all’interno della Villa Comunale, anche l’inibizione ad entrare in bar, caffetterie, enoteche, pizzerie o, comunque, esercizi commerciali dove vengono somministrate bevande e alimenti nella zona compresa nell’area urbana di Via Puglia, Via Fabrizio Rossi, Via Alcide de Gasperi, Via G. Oberdan, Vico Dalmazia e Vico Lagosta.

Il Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), più comunemente noto come “Daspo Urbano”, fa parte di quelle misure di prevenzione, di carattere amministrativo, emesse nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, in questo caso, a causa dell’attività di spaccio di stupefacenti, con il fine di impedire ai destinatari di frequentare le zone ove il reato è stato commesso. Esse mirano a garantire la legalità sul territorio a prescindere da una condanna penale.

Inoltre, dopo un’attenta istruttoria svolta dall’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Via dell’Indipendenza, valutata la pericolosità sociale del soggetto ed il suo curriculum criminale, il Questore della sesta provincia pugliese ha emesso, nei confronti dell’uomo, anche il provvedimento dell’Avviso Orale.

Questa misura di prevenzione ha il valore specifico di monito e mira a prevenire che il soggetto, dalla cui condotta pregressa emerge la concreta possibilità che possa perseverare nella commissione di reati, continui a mantenere la stessa inclinazione, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge e prevedendo, in caso contrario, la possibilità di essere proposto per la più grave misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Salgono a n. 42, pertanto, i Dacur, emessi dal Questore Bat, nelle aree urbane della provincia federiciana e a n. 79 gli Avvisi Orali notificati ad altrettanti destinatari.

