BARI – In poco meno di un mese, era riuscito a rapinare due farmacie ed una tabaccheria, facendo sempre perdere le proprie tracce. L’ultimo colpo messo a segno in concorso con un minorenne. Per questo i carabinieri di Barletta hanno arrestato un 45enne rapinatore seriale riuscendo a ricostruire, passo dopo passo, i suoi movimenti. L’uomo, residente nella zona 167 della cittadina della Bat, e già gravato da sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è ritenuto il presunto responsabile di tre rapine messe a segno nel mese di febbraio scorso, tutte nella zona periferica di Barletta con un bottino da oltre tremila euro. Secondo l’impostazione accusatoria, il 45enne avrebbe agito con il volto coperto dalla mascherina, indossando un cappellino, e colpendo sempre all’orario di chiusura degli esercizi commerciali. I militari, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e aver capito i movimenti del rapinatore attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno studiato accuratamente il suo modus operandi, ricostruendo la “mappa” degli obiettivi, le vie di fuga utilizzate, nonché la zona dove si sarebbe potuto nascondere al termine delle rapine. Durante le perquisizioni domiciliari in casa del presunto responsabile, i carabinieri hanno recuperato gli abiti indossati nelle altre rapine, i taglierini utilizzati per minacciare i commercianti, nonché una consistente somma di denaro contante