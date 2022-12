Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – E dopo la notizia di due indagati nell’indagine per l’omicidio di Paolo Stasi, l’avvocato della famiglia Domenico Attanasi non ha inteso rilasciare dichiarazioni in mancanza di comunicazioni o conferme ufficiali da parte delle Procure interessate, ribadendo “la piena fiducia nel lavoro svolto dagli organi inquirenti a partire dagli attimi immediatamente successivi il brutale assassinio di Paolo”.