Bisceglie, la beffa arriva ai supplementari: Costa d’Amalfi in Serie D

MAIORI – Amarezza e sconforto per il Bisceglie, la punizione di Pepe al 6′ del secondo tempo supplementare regala la Serie D al Costa d’Amalfi. Al “San Martino” di Maiori termina 2-1, nerazzurri costretti al terzo campionato di Eccellenza consecutivo.

CRONACA. Il Bisceglie ci mette qualcosa in più nel primo scorcio di gara. 14′ conclusione di Mangialardi, parata plastica di Manzi che si salva in corner. I nerazzurro stellati continuano a spingere e sbloccano la contesa al 22′ con il colpo di testa di Lucero, ancora in gol nei playoff dopo la rete qualificazione contro la Vigor Lamezia. Reazione sterile dei costieri, la squadra di Di Meo tiene bene il campo e regge il vantaggio senza troppi patemi fino al duplice fischio.

Il copione sembra cambiare nella ripresa. Il Costa d’Amalfi attacca a testa bassa ma il primo squillo è comunque di marca pugliese: al 56′ Pignataro prova a sfondare, palla a Mangialardi che si coordina ma conclude largo. Proto getta nella mischia Matrone e Celia, quest’ultimo penetra sulla sinistra al 65′ senza creare problemi a Suma. È soltanto un avvertimento, un minuto dopo il Costa d’Amalfi rinviene al pari: Bisceglie sorpreso sempre sulla mancina, Apicella mette fuori gioco Suma e pesca Caputo che con un tap-in facile facile fa esplodere il comunale di Maiori. Tutto in perfetto equilibrio. La gara si accende, i nerazzurro stellati rispondono al 74′, Kouame da posizione defilata impegna Manzi che respinge con i piedi sul suo palo. Sul corner scatta il contropiede velocissimo dei campani, la catena Apicella-Caputo fa tremare ancora i pugliesi: Apicella conquista metri e sterzando vede l’inserimento di Caputo che di testa centra la traversa, poi Suma con coraggio fa sua la sfera. Pallagol clamorosa al 76′ che, però, non intimorisce il Bisceglie. I ragazzi di Di Meo riprendono in mano la gara, nel primo dei cinque minuti di recupero Di Rito chiama Manzi ad un altro prodigioso intervento. Il duplice fischio del signor Palmisano decreta i tempi supplementari.

Il pericolo numero uno per i costieri è sempre Di Rito, al 5′ supplementare Kouame lo invita ad un colpo di testa potente ma poco angolato. 2′ della ripresa, Apicella raccoglie sulla sinistra e va in porta, la deviazione di Cassatella non coglie impreparato Suma che fa suo il pallone. Al 6′ la perla di Pepe non lascia scampo a Suma, manda in estasi il “San Martino” e piega il Bisceglie. Si consuma la beffa, i nerazzurro stellati restano in Eccellenza.

La festa del Costa d’Amalfi nel postpartita.

