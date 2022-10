Il soddisfacente avvio di campionato, le imminenti novità all’interno dell’organigramma, il desiderio di riportare in alto il Bisceglie, a patto di non essere lasciato solo nella responsabilità economica del club. Sono i principali argomenti su cui si sofferma il presidente Vincenzo Racanati a poco più di un mese dall’inizio della nuova annata.

Partenza incoraggiante – “Abbiamo allestito una rosa competitiva e in grado di giocarsi le proprie chance. Siamo partiti con 3 vittorie e il pareggio di domenica scorsa, siamo in corsa anche in Coppa e proveremo ad andare avanti pure in questa competizione”.

In arrivo il nuovo direttore generale – “Stiamo allestendo un nuovo organigramma con figure competenti e motivate per un progetto credibile, solido e con prospettive sia nel breve sia nel medio-lungo termine. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo direttore generale e tra qualche settimana comunicheremo altri ingressi, tra cui un presidente onorario con lunga e qualificata militanza nel panorama calcistico, anche a livello nazionale. A breve sarà inaugurata una sede operativa del Bisceglie in pieno centro cittadino per il nostro staff del settore commerciale, marketing e comunicazione”.

Riportare in alto la Stella con l’aiuto di tutti – “Sono rammaricato per i risultati delle stagioni precedenti, ma la mia coscienza è a posto, ho dato il massimo. Sto portando avanti il Bisceglie Calcio con enormi sacrifici personali, ma al di là della mia incondizionata passione, per restituire entusiasmo e riportare in alto la nostra Stella è necessario il contributo e la vicinanza di istituzioni, imprenditori e sportivi biscegliesi. Al momento la risposta è stata piuttosto debole, ma confido in un’inversione di tendenza: è forte il desiderio di ricostruire un legame con la città, attraverso il sostegno a qualsiasi iniziativa che ci renda orgogliosi di essere biscegliesi”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)