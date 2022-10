Il Brindisi si prepara all’insidiosa trasferta di Nocera godendosi il primato in classifica, che divide con Casarano e Fasano. Tra le note liete dell’ultima sfida, quella stravinta con il Lavello al “Fanuzzi” (4-0), c’è anche l’argentino Bruno Valenti, esterno destro classe 2002. “La squadra entra sempre in campo con il piglio giusto restando concentrata per novanta minuti e passa. È questa la strada giusta per fare risultato in ogni partita. Atteggiamento che non deve cambiare perché tutte le domenica sarà una battaglia”. Di seguito, l’intervista completa realizzata da Davide Cucinelli: