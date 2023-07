Bisceglie, ancora un’auto in fiamme: interventi VVF in costante aumento

BISCEGLIE – Ancora un’auto in fiamme nella BAT, con gli interventi dei Vigili del Fuoco che fanno registrare un aumento costante. L’ultimo caso è quello della notte tra giovedì e venerdì a Bisceglie, dove una vettura è andata a fuoco in via Ludovico Ariosto.

Ad intervenire sul posto è stato il Comando Provinciale con una squadra di soccorso, alla quale si è poi unito un gruppo del Comando di Bari proveniente dal distaccamento di Molfetta. L’episodio, accaduto intorno alle 3:30, è avvenuto in una strada di una zona residenziale, con le fiamme che hanno rischiato di danneggiare gli stabili circostanti. Fortunatamente, all’interno e nei pressi del veicolo non c’erano persone e non si registrano feriti per l’incendio dell’auto.

L’intervento dei pompieri, durato diversi minuti, ha permesso di mettere in sicurezza la zona evitando il contatto del rogo con altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Si tratta del terzo caso in tre giorni, dopo uno a Barletta mercoledì sera e un altro a Margherita di Savoia nella notte tra mercoledì e giovedì. A ciò si aggiunge l’incendio in un appartamento di Bisceglie lunedì mattina.

