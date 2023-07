Specchiolla: Ampliamento abusivo spiaggia, sequestri e denuncia

A seguito di un’attività congiunta, la Polizia Marittima della Capitaneria di Porto e i Carabinieri di Carovigno, hanno sottoposto a sequestro attrezzature balneari a Specchiolla (Brindisi).

Dal controllo eseguito in una struttura balneare di recente realizzazione, è emerso che l’imprenditore aveva ricevuto in concessione un’area demaniale di circa 1.900 metri quadrati con regolare provvedimento rilasciato dal Comune di Carovigno, per la realizzazione di una “Spiaggia Libera con Servizi”.

Tuttavia, aveva attrezzato e recintato un’area ancora più vasta, di circa 150 mq superiore a quella assegnata occupandola con un 36 lettini e 18 ombrelloni.

L’area occupata abusivamente è stata liberata e restituita ai tanti bagnanti che frequentano la spiaggia libera, le attrezzature sono state sottoposte a sequestro e il concessionario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.

Ancora una volta, la sinergia tra le forze dell’Ordine è stata fondamentale per un’efficacia attività di contrasto all’illegalità. L’operazione è l’ultima in ordine di tempo di numerosi controlli svolti di recente finalizzati alla tutela dell’ambiente costiero e del paesaggio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp