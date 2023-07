Margherita di Savoia: Sigilli a lido abusivo, una denuncia

Su un tratto di spiaggia di Margherita di Savoia (Bat) aveva sistemato 180 ombrelloni senza però essere titolare di concessione demaniale. È quanto accertato dai militari della Guardia Costiera di Barletta e Margherita di Savoia, che hanno sequestrato un’area estesa per 3.200 metri quadrati su cui erano stati posizionati abusivamente gli ombrelloni e riscontrate alcune irregolarità. Il rappresentante legale dello stabilimento balneare è stato denunciato per abusivismo su area demaniale marittima e dovrà provvedere al ripristino dei luoghi per “garantirne l’immediata disponibilità alla collettività”.

