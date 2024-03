Bisceglie: 46enne entra nel bar, ordina un caffè e muore

È entrato in un bar per consumare la colazione, ha ordinato un caffè ed è morto. Un biscegliese di 46 anni, abituale frequentatore del bar Jolly in piazza Vittorio Emanuele II – in cui è stato colto da un arresto cardiaco – si è accasciato ed è morto fra lo sgomento e l’incredulità del personale e degli altri clienti presenti. I titolari dell’attività hanno chiamato tempestivamente il personale del 118, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. La comunità è sconvolta.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author