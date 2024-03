Ha malore e si schianta contro un muro: muore 69enne

Un uomo di 69 anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era alla guida della sua auto. L’episodio si è verificato a Nardò, intorno alle 11 circa di lunedì mattina. L’uomo viaggiava a bordo della sua vettura quando, probabilmente a causa di arresto cardiaco, ha perso il controllo dell’auto, ed è andato a sbattere violentemente contro il muro di cinta di un’abitazione di via Penta, demolendolo. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118, purtroppo non c’era più nulla da fare per il 69enne, che è morto sul colpo. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia Locale di Nardò, al termine dei quali la salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.

