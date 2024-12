Bimbi in questura ad Andria col Grinch, recita sulla legalità

La legalità insegnata giocando. Il rispetto delle regole impartito vestendo i panni di ladri e poliziotti. È quanto vissuto da un gruppo di bambini di una scuola di Andria che hanno usato gli uffici della questura come palcoscenico di una recita natalizia un po’ particolare contrassegnata dal furto dei regali da parte del Grinch, il personaggio verde più odiato e amato delle festività natalizie. La recita è solo il primo appuntamento di un format che la questura intende calendarizzare per spiegare ai più piccoli il lavoro della polizia di Stato. “È un modo per dire ai più piccoli che la questura è casa loro, che siamo qui per insegnare la legalità e per spiegare quello che è giusto e quello che è sbagliato”, spiega il questore Alfredo Fabbrocini. Alcuni bambini hanno indossato i panni degli agenti, altri delle vittime del Grinch ma tutti hanno compreso l’importanza di chiedere aiuto alla polizia che ha ritrovato la refurtiva facendo tornare la gioia negli occhi dei bambini. “Vogliamo che i bambini comprendano che possono essere anche loro poliziotti e che come noi possono esserci sempre”, conclude Fabbrocini, evidenziando che “la questura è aperta, è un luogo che li accoglie per proteggerli, per tutelarli e per insegnare loro quelle che devono essere le cose giuste nella vita”.

