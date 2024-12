Federfarma: il nuovo segretario è Michele Pellegrini Calace

Michele Pellegrini Calace è il nuovo segretario nazionale di Federfarma, la federazione nazionale che rappresenta le oltre 18mila farmacie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Ne dà notizia un comunicato della federazione. Farmacista di terza generazione, biscegliese di 47 anni, Pellegrini Calace – si legge – è stato nominato dal presidente di Federfarma nazionale, Marco Cossolo, e nell’assumere il nuovo incarico si è dimesso dal precedente ruolo di tesoriere nazionale che ricopriva dal 2019. “Accolgo con piacere la nomina e ringrazio per la fiducia accordatami”, dichiara Michele Pellegrini Calace. “Mi impegnerò – prosegue – per onorare questo prestigioso ruolo, lavorando con solerzia per il bene della categoria e per lo sviluppo della farmacia di comunità, oggi più che mai al centro del processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale in quanto anello di congiunzione tra cittadino e servizio sanitario nazionale”. “Pellegrini – si evidenzia nella nota – è dal 2014 presidente nazionale di Federfarma Bat e dal 2017 consigliere nazionale della Federazione che rappresenta le farmacie private nei confronti degli organismi politici, tecnici ed amministrativi, del Ssn, di istituzioni, enti, aziende produttrici e distributori intermedi. Stipula a livello nazionale la convenzione farmaceutica, cioè l’accordo che permette l’assistenza farmaceutica in forma diretta, e sottoscrive il Ccnl per i 55.000 dipendenti delle farmacie private”.

