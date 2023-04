Biliardo, altre due medaglie agli Europei per Michelangelo Aniello

Altre due medaglie al collo per un palmares infinito. Michelangelo Aniello è tornato dagli Europei di Bilardo 5 birilli di Antalya, in Turchia, con un bronzo individuale e con un oro del campionato a squadre. Altri due successi che arricchiscono la carriera del giocatore molese, che in carriera vanta un mondiale individuale, un mondiale a squadre, tre europei individuali e sei europei a squadre.

Archiviata l’esperienza in Turchia adesso le attenzioni si spostano sul campionato italiano, nel quale è già qualificato per le finalissime che si disputeranno a Saint Vincent e sui prossimi mondiali.

