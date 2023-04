Lecce: Baroni, ‘Ultime gare da affrontare senza paura’

Una gara da vincere per mantenere a distanza di sicurezza le avversarie in questa appassionante volata salvezza. Nella gara interna di venerdì 28 aprile (ore 18.30) con l’Udinese, il Lecce si gioca una buona fetta di salvezza: fallire l’appuntamento con la vittoria renderebbe ancora più arduo un cammino già difficile.

Marco Baroni è abbastanza consapevole dell’importanza della gara con i friulani: “È una tappa verso l’obiettivo che intendiamo raggiungere: la squadra lavora e intendiamo fare una partita da Lecce. L’avversario ha fisicità, corsa, qualità, ma dobbiamo guardare a quello che noi dobbiamo fare”.

Una tappa importante per un finale ancora da scrivere: “Serviranno compattezza, sacrificio e dedizione: sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, ma non solo per noi. Dobbiamo affrontare queste gare senza paura e timore, con massimo rispetto dell’avversario. L’Udinese è forte e pericolosa, ma siamo consapevoli delle nostre qualità”.

Infine un passaggio sulla tifoseria: “La squadra deve pensare solo a giocare ed emozionare i tifosi. Questa è un’avventura e dobbiamo raggiungere l’obiettivo tutti insieme, compatti”.

