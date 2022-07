Benedetti: ‘Bari tappa fondamentale per la mia carriera’

Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000, arriva a Bari dalla Sampdoria con la formula del prestito. Cresciuto nello Spezia, con i liguri ha esordito in Serie B nel campionato 2019-20 prima di trasferirsi a Pesaro dove, in una stagione e mezza, ha totalizzato 19 presenze. Nello scorso torneo ha indossato la maglia dell’Imolese, in Serie C, mettendo a segno ben 6 reti in 39 gare. «Bari è una tappa fondamentale per la mia carriera – ha detto nel corso di un’intervista sui canali social del club biancorosso -. È una piazza importante, con una società solida e ambiziosa con un progetto lungimirante. A Bari si vice di calcio e non vedo l’ora di scendere in campo al “San Nicola”, stadio che regale sempre emozioni forti. Il direttore Polito mi ha chiesto solo di far risaltare le mie caratteristich, dovrò correre tanto…”.