Benedetti abbatte il muro del Sudtirol: il Bari è in finale playoff

BARI – Un’impresa Sofferta, complicata ma bellissima. Benedetti abbatte il muro del Sudtirol e il Bari si regala la finale playoff. A 15’ dalla fine e in 10 uomini la squadra di Mignani trova il gol qualificazione e fa impazzire i 51mila del San Nicola, mai così gremito in Serie B. La cronaca: Bari in campo con Morachioli, Esposito e Cheddira a formare il terzetto offensivo. Ancora 3-5-2 per Bisoli con Celli per Lunetta rispetto all’andata. Occasione clamorosa Bari al minuto 34: Cheddira riceve da Esposito e calcia: la sua conclusione termina di pochissimo fuori. Negli ultimi tre minuti del primo tempo succede di tutto: Cheddira di testa fallisce il vantaggio a pochi passi dalla porta, sul successivo angolo Poluzzi compie un miracolo su Vicari e su quello susseguente ancora il Bari concede una ripartenza con un errore clamoroso di Ricci che poi atterra Curto al limite dell’area e si becca il rosso. Esposito dopo 2’ nella ripresa ci prova da 20 metri ma trova ancora Poluzzi sulla sua strada. Nella ripresa Mignani inserisce Matino per Bellomo e passa al 3-4-2. Alla mezz’ora della ripresa il Bari passa con i tre neoentrati: Botta crossa, Folorunsho la tocca per Benedetti che la scarica in porta di potenza. 1-0 e tutti sotto la nord. Gli ultimi minuti non sono adatti ai deboli di cuore: Cheddira in ripartenza segna il 2-0 ma è in fuorigioco. Poi al 98’ dopo una serie di batti e ribatti Carretta conclude fuori, Finisce così e il Bari è in finale playoff.

