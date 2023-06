COPERTINO – Grande entusiasmo a Copertino nella sala teatro della Parrocchia B.V. Maria Addolorata, che ha ospitato la premiazione della nona edizione del concorso “Il mio campione GialloRosso” della scuola calcio ASD birbantelli, che ha visto come vincitori Wladimiro Falcone e Federico Baschirotto. Tantissimi i bambini, ma anche adulti e intere famiglie, intervenute per l’occasione che hanno accolto il portiere del Lecce con scoscianti applausi e cori che inneggiavano il suo nome, presente anche il direttore sportivo Stefano Trinchera, originario di copertino, al quale è stato dato un particolare riconoscimento per il lavoro svolto e i successi ottenuti.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

