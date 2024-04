Batosta a Martina, il Barletta si gioca tutto col Fasano

BARLETTA – Il 3-0 di Martina condanna il Barletta ad un finale di stagione in apnea. Biancorossi ancora terzultimi a quota 30 punti, con le sfide contro Fasano e Angri che chiuderanno la regular season e diranno come e se la squadra di Ciullo disputerà i playout del girone H di Serie D. Ancora un commento amaro del tecnico leccese dopo il fischio finale del Tursi.

A graziare il Barletta è il Fasano, che crolla 0-3 in casa contro il Santa Maria Cilento e non stacca i biancorossi prima dello scontro diretto. Messapici attesi domenica al Puttilli per quello che sarà a tutti gli effetti un playout anticipato. Esonerato Tiozzo dopo la sconfitta contro i giallorossi, per il Barletta è l’ultima occasione in casa per accorciare le distanze in chiave spareggi. Comincia da qui una settimana delicata per Ciullo e i suoi, chiamati a reagire dopo la prestazione negativa di Martina davanti ad altri 300 tifosi al seguito in trasferta.

